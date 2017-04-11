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Atık bertaraf tesisinde kimyasal tüpler patladı: 5 işçi zehirlendi

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Atık bertaraf tesisinde kimyasal tüpler patladı: 5 işçi zehirlendi
Bir atık bertaraf tesisinde bulunan kimyasal içerikli tüpler patladı. 5 işçi gazdan etkilenirken, olaya özel kıyafetli KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekipleri müdahale etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi’nde bulunan bir katı atık bertaraf tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada bulunan kimyasal içerikli tüpler, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. İşçiler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, ilk olarak fabrika içinde bulunan işçilere müdahale edemedi. Kimyasal sızıntının olduğunu öğrenen ekipler, olay yerine KBRN ekiplerini istedi. Bunun üzerine fabrikaya gelen özel kıyafetli, kimyasal olaylara müdahale için eğitilmiş sağlık ve itfaiye ekipleri tesise girdi. Zehirlenen 5 işçi bölgede bulunan farklı hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan fabrika önünde olay takip eden İHA muhabiri saldırıya uğradı. Tesis sorumlusu olduğunu iddia eden bir kişi görüntü alan muhabirin kamerasına saldırdı.

İHA

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