Atık pil getirene sinema bileti
İzmit Belediyesi, başlattığı çevreci bir proje ile belediyeye kullanılmış pil götürenlere sinema bileti hediye ediyor.
A+A-
İzmit Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü yetkilileri, 3 ay içinde kullanılmış pil getiren 250 kişiye sinema bileti verildiğini belirterek, “Piller çöpe atıldığında çevreye büyük zararları oluyor. Pil içindeki civa, magnezyum gibi ağır metaller suya, toprağa ve havaya karışarak kirliliğe neden olmaktadır. İzmit Belediyesi olarak bu tehlikenin önüne geçmek için 8 yılı aşkın zamandır kullanılmış pilleri topluyoruz. Pilleri çöpe atmayıp biriktirip belediyemize getirenlere de sinema bileti ve kitap hediye ediyoruz. Şimdiye kadar 35 tondan fazla atık pil topladık. Son 3 ay içinde de pil getirenlere 1100 adet kitap ve 250 adet sinema bileti hediye ettik. Kitap ve sinema bileti kampanyamız devam edecek” dediler.
Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaeli, İzmit, Atık pil, sinema bileti
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.