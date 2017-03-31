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Atık pil getirene sinema bileti ve kitap 

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Atık pil getirene sinema bileti ve kitap 
İzmit Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ederken, atık pil getirene sinema bileti ve kitap hediye ediliyor. 

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yürütülen geri dönüşüm çalışmalarının amacının daha yaşanabilir bir çevre için olduğu kaydedildi. Belediye yetkilileri, atık yağ, atık pil, atık kağıt, elektronik atık, atık lastik ve hurda araçlar konusunda uzun yıllardır çalışma yaptıklarını belirterek, ”Yaptığımız çalışmalar ile hem çevrenin kirlenmesinin önünü geçiyoruz hem de geri dönüşüm ile ekonomiye ciddi katkılar sağlıyoruz” dediler. 

Ev ve lokanta, restaurant, pastane gibi işyerlerinde kullanılan bitkisel yağların lavabolardan dökülmemesi gerektiğini hatırlatan belediye yetkilileri, “Lavabolardan dökülen her damla yağ suyumuzu, toprağı ve havamızı kirletmekte, kanalizasyon hatlarına ciddi zararlar vermektedir. 1 litre atık yağın 1 milyon metreküp temiz suyu kirlettiği gerçeğini unutmayalım. Bu olumsuzlukları önlemek için 8 yılı aşkın zamandır atık yağları toplayarak bunların geri dönüşümünü sağlıyoruz. İzmit’te ayda ortalama 12 ton atık yağ topluyoruz. Vatandaşlarımız biriktirdikleri atık yağları 318 00 77 numaralı telefon arayarak bunları aldırabilirler” şeklinde konuştular.

ATIK PİL KUTULARI

İzmit Belediyesi, atık pilleri de toplayarak çevrenin kirlenmesinin önüne geçiyor. Piller içindeki civa, kadminyum gibi ağır metallerin çöpe atılması halinde telafisi mümkün olmayan çevre felaketlerine neden olduğunu söyleyen yetkililer ”Bu konuda da ciddi çalışma yapıyoruz. Şehrin yüzlerce noktasında atık pil kutuları koyduk. Vatandaşlar, bitmiş pilleri bu kutulara atabilirler. Belirli aralıklarla kutular boşaltılarak piller çevreye zarar vermeyecek şekilde özel yöntemler altında depolanmaktadır” dediler. Gündoğdu İlkokulu, 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Emek Dayanışma İlkokulu, 29 Ekim Ortaokulu, Kardelen Anaokulu ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nden bir ay içinde 350 kilogram atık pil toplandığını da söyleyen yetkililer, ev ve işyerlerinde atık pil bulunan vatandaşların 318 00 77 numaralı telefonu arayarak bunları aldırabileceklerini de bildirdi. İzmit’te 2 ay içinde 1 ton atık pil toplandığı öğrenilirken İzmit Belediyesi’ne atık pil getirenlere kitap ve sinema bileti verildiği ifade edildi.

70 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği son sınıf öğrencileri ile birlikte okullara giderek çevre konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor. Yetkililer, şimdiye kadar 70 binden fazla öğrenciye geri dönüşüm eğitimi verildiğini belirterek, eğitimler sayesinde İzmit’te on binlerce gönüllü çevreci oluştuğunu kaydettiler. Yetkililerce 30 Ağustos İlkokulu, 7.Boru İlkokulu ve 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulunda 523 öğrenciye geri dönüşümün önemi anlatıldı. Eğitimlerin okullar kapanıncaya kadar devam edeceği kaydedildi.

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