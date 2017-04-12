Atık tesisinden yangın ile ilgili açıklama

Bumerang Atık Bertaraf ve Geri Kazanım tesisi meydana gelen yangın olayı ile ilgili açıklama yaptı.

İşte yapılan açıklama,

11.04.2017 Tarihinde saat 16:45 te Başiskele /Kocaeli’de bulunan Bumerang Atık Bertaraf ve Geri Kazanım San. Ve Tic. Ltd. Şti Çamur kurutma hizmeti veren firmamızda, kurutulmuş çamurun stoklandığı bölmede meydana gelen iç yanma nedeniyle küçük çaplı bir yangın çıkmıştır.

Yangın esnasında yangın algılama ve söndürme sistemimiz otomatik olarak devreye girmiştir., Devamında da eğitimli yangın ekibimiz tarafından hızla müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de hızla intikal ettiği yangın mahalinde soğutma işlemi yapmıştır.

AFAD yetkilileri, hizmet verdiğimiz iş kolundan sebep, her ihtimali düşünerek kontrol amaçlı olarak gelmiş olup, herhangi bir müdahaleye gerek kalmamıştır.

Yangının neden olduğu dumandan etkilenen çalışma arkadaşlarımız, tedbir amaçlı olarak hastaneye sevkedilmiş olup, önemli bir rahatsızlıkları bulunmamaktadır.

Çamur kurutma tesisimizde meydana gelen sözkonusu yangına, zamanında müdahale eden başta çalışanlarımız olmak üzere ilgili kurumlara, gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür ederiz.

Olay anında haber verme görevlerini yerine getirmek için olay yerine intikal etmiş olan değerli basın mensupları ile güvenlik amirimiz arasında olayın vermiş olduğu gerginlik nedeniyle istemeden yaşanan tartışmadan dolayı basın mensuplarından da, ayrıca özür dileriz.