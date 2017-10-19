Atık yakma tesisinden elektrik üretim merkezine

Türkiye'nin lisanslı ilk tehlikeli atık bertaraf tesisi İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ (İZAYDAŞ), atık değerlendirme konusundaki etkin uygulamalarının yanı sıra yüksek miktarlı elektrik üretimiyle de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kocaeli'de endüstriyel atık ve artıkların çevreye vereceği zararı önlemek amacıyla 1996'da kurulan ve kısa sürede Türkiye'nin lider atık yönetim kuruluşu haline gelen İZAYDAŞ, 21 yılda yapılan yatırımlarla aynı zamanda önemli bir enerji üretim merkezine dönüştü.

Endüstriyel, evsel, bitkisel ve hayvansal atıkları değerlendirerek yılda 60 milyon kilovatsaat elektrik elde eden İZAYDAŞ, enerji üretimine verilen ağırlık sonrası Yuvacık'ta hayata geçirilen 14 milyon kilovatsaat kapasiteli hidroelektrik santralini de üretim kalemlerine ekledi.

Yılda 10-11 milyon kilovatsaat elektrik tüketen ve bu ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayan İZAYDAŞ, 2017 sonunda 23 bin konutun ihtiyacına denk gelen 70 milyon kilovatsaatlik elektriği ulusal şebekeye aktaracak.

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İZAYDAŞ'ın 1996 yılında tehlikeli atıkların bertarafı amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak kurulduğunu söyledi.

Ana faaliyet alanlarının Kocaeli'de üretilen evsel ve endüstriyel atıkların bertarafı olduğunu belirten Saraç, bunların yanında İzmit Körfezi'ne giriş yapan gemilerden kaynaklanan atıklarla tıbbi atıkların toplanıp imha edilmesiyle de sorumlu olduklarını ifade etti.

Saraç, Kocaeli'de günde bin 700 ton evsel atık oluştuğunu ve bunları düzenli depolama alanlarında bertaraf ettiklerini dile getirerek, "İzmit Körfezi'ne giren gemilerin atıklarını da Derince Limanı'nda kurduğumuz tesislerde yakıyoruz. Tıbbi atıkların toplanıp bertaraf edilmesi hizmetini de biz yapıyoruz. Kocaeli'de yaklaşık 700 noktadan tıbbi atıklar toplanıp sterilize edildikten sonra bertaraf ediliyor." diye konuştu.

- "1 milyon ton tehlikeli atığın doğayı kirletmesini önledik"

İZAYDAŞ'ın, en fazla tehlikeli atığın bertaraf edildiği kuruluş olduğunu vurgulayan Saraç, "Yakma tesisimiz Türkiye'de ilk ve birebir aynısı hala teknik olarak yok. Çevre bilinci oluşmadan önce sanayi atıkları bir şekilde kendi içinde bertaraf ediliyordu. Boş alanlara atılıyordu ve dolayısıyla su kaynaklarına, doğaya zarar veriyordu. Artık bu atıklar kontrol altında. Bu anlamda büyük bir boşluğu doldurmuş olduk." dedi.

Saraç, İZAYDAŞ'ın kuruluşundan bu yana 1 milyon ton tehlikeli atığın doğaya gitmesini engellediğini, bunların büyük bir kısmının da enerjiye çevrilerek ekonomiye kazandırıldığını vurguladı.

Endüstriyel, evsel, bitkisel ve hayvansal atıkları değerlendirerek elektrik ürettiklerine dikkati çeken Saraç, şunları kaydetti:

"İZAYDAŞ, özellikle hidroelektrik santralin devreye girmesinin ardından atık bertarafının yanında enerji üretim tesisi haline de gelmiş bulunuyor. 2017'de, tehlikeli atık yakma tesisinden 16-17 milyon, hidroelektrik santralimizden 11 milyon, evsel atıkların çürümesinden oluşan çöp gazından 50 milyon kilovatsaat elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Bu yılı bitirdiğimizde inşallah 80 milyon kilovatsaatten fazla elektrik üretmiş olacağız.

Bu yıl tamamlandığında ulusal şebekeye 70 milyon kilovatsaate yakın enerji vermiş olacağız ve bunun tamamı yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş olacak. Bizim evlerimiz yılda ortalama 3 bin kilovatsaat civarında enerji tüketiyor. Yani 70 milyon kilovatsaat enerji 22-23 bin hanenin ihtiyacını karşılıyor, bu da 100 binden fazla nüfus demek. 100 bin nüfustan fazla bir yerleşimin evsel yıllık elektrik tüketimi kadar ulusal şebekeye enerji vereceğiz."