Atık yangını itfaiyeyi harekete geçirdi
Başiskele'de bulunan bir karton fabrikasının bahçesindeki atık konteyneri yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
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Olay, Başiskele ilçesi Başyiğit Caddesinde bulunan bir karton fabrikasının bahçesindeki geri dönüşüm konteynerinde, yangın çıktı. Fabrika çalışanları tarafından müdahale edilen yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine, yangının fabrikaya sıçrayabileceği ihtimaliyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından konteynerde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, polis de yangının olayla ilgili inceleme başlattı.
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