Atık Yönetimi Sempozyumunda İZAYDAŞ, çalışmalarını anlattı

İZAYDAŞ, 2017 Atık Yönetimi Sempozyumu’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve özel sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen "2017 Atık Yönetimi Sempozyumu", Antalya’da gerçekleştirildi. Bakanlık bürokratları, sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerel yönetim sorumluları, STK’lar, oda ve birliklerin katıldığı sempozyuma, İZAYDAŞ’tan Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, Yakma Tesisi Müdürü Şahan Dede, Özel Kalem Yusuf Yazıcı, Proje Şefi Onur Uludağ, Çevre Yönetim Sistemleri Sorumlusu Aysun Saraç, Laboratuvar Şefi Erkan Baysal, Deponi Alanları Şefi Bilge Girgin, Atık Kabul ve Planlama Şefi Özlem Dizman, birim sorumluları katıldı. Atık yönetiminde yeni yaklaşımlardan, verilen desteklere, atıktan enerji ve alternatif hammadde üretiminden, ambalaj atıklarına, geri kazanım ve AB uygulamalarına kadar toplam 31 oturumun gerçekleştiği sempozyum, bilgi şölenine sahne oldu. Atıktan Enerji başlıklı oturumda İZAYDAŞ Yakma Tesisi Müdürü Şahan Dede, Tıbbi Atıkların Bertarafı başlıklı oturumda ise Atık Kabul ve Planlama Şefi Özlem Dizman yaptıkları sunumla Türkiye’nin her köşesinden gelen katılımcılara İZAYDAŞ’ta yapılan çalışmalardan örnekler verdi. Merakla beklenen İZAYDAŞ sunumları, sektörün tüm aktörleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Programda konuşan İZAYDAŞ Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, “Geçmiş yıllara göre sempozyuma ilginin artması, sektörün ve atık yönetimi bilincinin her geçen gün geliştiğini göstermektedir. Burada sektörün problemlerinin görüşülüp, çözüm önerilerinin değerlendirilebilmesine fırsat doğmaktadır. Bu çerçevede şirket olarak bizler de, atık yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi ve geliştirilmesine destek verirken aynı zamanda İZAYDAŞ’ın başarılı konumunu sektörde devam ettirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.