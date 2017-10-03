Atıkları döken firmaya 5 bin TL ceza

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ve Denetim servisi ekipleri geçen günlerde Balçık Mahallesi sınırları içerisine kaçak atık döküldüğüne dair aldığı bir ihbarı değerlendirdi. Atıklar üzerinde yapılan incelemenin ardından, atıkları döken firma belirlendi. Gebze Belediyesi firmaya 5 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca atıkların kaçak döküm gerçekleştiren firma tarafından toplanması ve usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilmesi sağlandı.