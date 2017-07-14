Atılay şehitleri 75'inci yılında anıldı

Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle Atılay Denizaltısı şehitleri 75'inci yıldönümünde törenle anıldı.

Gölcük'te Donanma Komutanlığı'nda Deniz Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen törene Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, şehit aileleri, gaziler, emekli denizaltıcılar, birlik komutanları ve denizaltı personeli katıldı.

39 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Deniz Binbaşı Noyan Satıoğlu denizaltı kazasıyla ilgili yaptığı konuşmada, "14 Temmuz 1942 günü Çanakkale'ye yeni monte edilen manyetik dedektör ve kablolar ile motorlara konulan dinleme cihazlarının testi maksadıyla görevlendirilen Atılay, Morto Koyu yakınlarında dalarak Çanakkale Boğazı'ndan çıkmış, ancak planlanan süre içinde dönmemiştir. 15-16 Temmuz 1942 tarihlerinde icra edilen arama ve kurtarma faaliyetleri netice vermemiş, 39 kişi şehit olmuştur" dedi.

Donanma Komutanlığı, Denizaltıcılar Birliği Derneği, Denizaltı Sevenler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği çelenklerinin Deniz Şehitleri Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kabirleri deniz olan tüm şehitleri anmak için Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Bülent Turan ile şehit ve gazi yakınları tarafından Denizaltı Filosu Komutanlığı önünden denize çelenk bırakıldı. Daha sonra limanda bulunan denizaltılar ziyarete açıldı.