Atkını tak, bayrağı kap, İSMETPAŞA’ya ak

Son iki maçı kazanan, moralli Kocaelispor, yarın ateş hattındaki Karacabey’i ağırlıyor. Liderlik ihtimaliyle çıkılacak maça taraftarın yoğun ilgisi bekleniyor. Maç saati 13.30.

LİDERLİK İHTİMALİ VAR

3.Lig 1.Grup’ta gözünü liderliğe diken Kocaelispor yarın düşme hattının hemen üzerindeki Karacabey Birlikspor’u ağırlayacak. Sancaktepe evinde Ankara Demir’i yenemezse Kocaelispor alacağı bir galibiyetle grubun yeni lideri olacak. Yeşil-Siyahlı taraftarların liderlik umuduyla çıkılacak maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Bursa’daki olaylı ilk maçı Kocaelispor 4-3 kazanmıştı. Yaşanan olaylardan dolayı İl Spor Güvenlik Kurul kararıyla yarınki maça misafir takım taraftarı alınmayacak.

SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK

Yeşil-Siyahlı ekipte sakatlığı nedeniyle Mesut ile kaleci Yusuf kadroda yok. Sarı kart cezalarını Kütahya maçında çeken Sinan ile Burak Özbakır takıma döndü. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın geçen haftaki kadrodan farklı olarak Mesut’un yokluğunda Sinan’ı ilk 11’e alması bekleniyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı Ankara bölgesinden C klasman hakemi Burak Özcan yönetecek.

Muhtemel kadrolar

Kocaelispor:

1. CAN EMRE

2. K. GEZER

4 MURAT

50 ALİ KETEN

3. K. ÖGE

6 MERT

8 SEFA

41 HAMZA

11 SİNAN

10 B. SÜLEYMAN

7 OĞUZHAN

Karacabey Birlik:

18. RAMAZAN

8. MUHAMMED

10. HURŞUT

22. ALİ

23. GÖKHAN

27. SÜLEYMAN

48. ALİM

52. YUSUF

56. SAMET

77. DENİZ

88. ERHAN

Stat: İsmetpaşa

Saat: 13.30