Kartepe’nin Karatepe Mahallesi’nde yapılan “Atla Terapi Merkezi” açılışa hazırlanıyor. Engelli bireylerin tedavisi için hizmet verecek olan merkez, bölgedeki sağlık turizmine de katkı verecek. “Engeller Atla Aşılıyor, Umutlar Taşınıyor” sloganıyla MARKA desteğiyle sürdürülen çalışmalar bitme noktasına geldi. Atla Terapi Merkezi sayesinde; kas ve gelişme hastalıkları, down sendromu, otizm gibi hastalıkların tedavisinde atla terapi yöntemi kullanılacak.

İNCELEME YAPILDI

Yapımı tamamlanan Atla Terapi Merkezi’nde Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman inceleme yaptılar. Başkan Üzülmez tarafından Atla Terapi Merkezi hakkında bilgi verildi.

ÇOK DONANIMLI

Atla Terapi Merkezi içerisinde; 13 araçlık otopark, 81 m² idari bina, her biri 11 m² olan 8 adet ahır, 157 m² depo, 189 m² kafeterya-soyunma odaları, 800 m² kapalı manej, 2500 m² açık manej alanı, atla gezinti yolu, 8 adet ahıra 18 m² balkon padok, 4 adet 20 m² açık padok, yeşil alanlar, evcil hayvan kümesleri ve çocuk oyun alanları yer alacak. Tesiste terapi ve binicilik eğitimi verilmesi de hedefleniyor.

TÜRKİYE PROJESİ

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe, Kocaeli hatta ülkemiz için bir önemli proje olan Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi’mizin bittiği güne geldik. Yaklaşık 1.5 Milyon TL’lik bir yatırım halkımızın hizmetine sunulmaktadır. Burada engelli evlatlarımızın eğitimlerine katkı verilecektir. Atla terapi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Burada hem açık hemde kapalı alanlarımız vardır. Hasta yakınları ve misafirlerinin dinleneceği alanlarımız hazırlandı. Hobi amaçlı at binmek isteyenlere de hizmet verilecektir. Asıl amacı sağlık olan yanında dinlence ve turizmi katan Türkiye’nin engelliler alanında ki konusunda yatırımların en önemlilerinden biridi. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

