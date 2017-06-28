Atletlerimiz Bolu’da yarıştı

Gençler Türkiye Atletizm Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde Bolu’da yapıldı.

Balkan Şampiyonası öncesinde seçme niteliği taşıyan U-20 yaş grubu sporcuları katıldığı yarışmada ilimizden de çok sayıda atlet katıldı.

ÜÇ SPORCUMUZ İKİNCİ OLDU

İlimiz atletlerinde yer aldığı, Turkcell sponsorluğundaki müsabakalarda sporcularımız 3 ikincilik kazandı. 200 metrede Berkay Çalık, 22.54’lük derecesi ile ikinci sırada yer aldı. Çalık, 400 metre yarışmasına da katıldı, 3’üncü oldu. 100 metre engellide de İrem Usta 14.737lük derecesi ile ikinci olmayı başardı. İpek Usta, 100 metre de 12.54 ile ikinci olup, çok önemli bir başarıya imza attı.

HİLAL VAROL ÇOKLU BRANŞTA YARIŞTI

Atletizmde en zor kategorilerden biri olan çoklu branşta (100 metre engelli, Yüksek Atlama, Gülle Atma, 200 metre, Uzun Atlama, Cirit atma ve 800 metre) yarıştı. Hilal Varol, yarışmalara sonunda 6’ıncı sırayı elde etti. Bir diğer atletimiz Şimal Dinçer de 200 metre de 5’inci oldu. İlimiz atletleri, genel olarak çok başarılı yarışmalara imza atıp, gelecek için umut verdiler.