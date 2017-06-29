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Atletlerimizde Milli sevinç

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Atletlerimizde Milli sevinç
Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası ve Türkiye Gençler Atletizm Şampiyonası’na sporcularımız imzasını attı.

Her iki şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan genç sporcularımız milli takım kadrosuna dahil oldu

İPEK VE İREM, DÜNYA YILDIZLAR ŞAMPİYONASI’NDA YARIŞACAK
Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası 17-18 Haziran tarihlerinde 58 ilden 685 sporcunun katılımıyla Ankara’da yapıldı. 12-16 Temmuz’da Kenya'da yapılacak olan “Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nın son seçmesi” niteliği taşıyan organizasyonda kentimizi 10 sporcu temsil etti. 100 metre bayanlar seçmede 12.36'lık derecesiyle ismini finale yazdıran İpek Usta finalde de 12.56 koşarak altın madalyaya ulaşan ilk sporcumuz oldu. İpek Usta ile gelen başarının ardından gözler diğer başarılı sporcumuz İrem Usta’ya çevrildi. İrem,  100 metre engelli bayanlarda 14.19'luk derecesiyle Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nın barajını geçerek Kenya'da yapılacak olan şampiyonada milli takım formasıyla şehrimizi temsil etmeye hak kazandı.

PENTATLONUN EN İYİSİ ERSİN
Kocaeli'nin genç sporcularından 2002 doğumlu  Ersin İlhan yarışmalara pentatlon branşında katıldı. 100 metre engelli, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama ve 1000 metre olmak üzere beş branştan oluşan müsabakalarda; 100 metre engellide 13.46, yüksek atlamada 1.62, gülle atmada 11.27, uzun atlamada 6.16 ve 1000 metrede 3.42.88’lik dereceleriyle 3 kademe sonunda  topladığı 9112 puanla  Türkiye Şampiyonu olarak kupaya uzandı.

BERKAY ÇALIK DA MİLLİ TAKIMDA
Geçtiğimiz günlerde Bolu’da yapılan Türkiye Gençler Atletizm Şampiyonası Milli Takım seçme niteliği taşıyordu. 1-2 temmuz tarihinde Romanya'da yapılacak olan Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası’nda  3 sporcumuz milli takıma girmeyi başardı. 400 metrede Berkay Çalık, yarışmaların ilk gününde 400 metreyi 48.12 koşarak bronz madalya kazandı, Balkan Şampiyonası kadrosuna dahil oldu. Berkay Çalık ayrıca 20-23 Temmuz tarihleri arasında İtalya'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası’nın barajını geçerek ülkemizi ve kentimizi her iki organizasyonda da temsil etmeye hak kazandı.

ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANI KUTLADI
100 metre bayanlarda İpek Usta 12.54'lük derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna takan sporcumuz Balkan Şampiyonası kadrosuna ismini yazdıran bir diğer sporcumuz olarak göğsümüzü kabarttı. 100 metre engellide 14.73'lük derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazanan İrem Usta da Balkan Şampiyonası kadrosuna dahil son sporcumuz oldu. Sporcularımız 5 gün içinde yapılan iki ayrı şampiyonada topladıkları 2 altın,2 gümüş ve 2 bronz madalya ile atletizm otoritelerinin ilgisini çekmeyi başardı. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar bu başarılarından dolayı sporcularımızı tebrik ederek milli takım adına yarışacakları şampiyonalarda başarılar diledi.

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