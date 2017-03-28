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Atlı Dayanıklılık Geliştirme Kupası nefes kesti

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Atlı Dayanıklılık Geliştirme Kupası nefes kesti
Gebze’de at biniciliği sporunun yaygınlaşması için 4. sınıf öğrencilerine Atlı Eğitim Merkezi’nde eğitim veren Gebze Belediyesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Atlı Dayanıklılık Geliştirme Kupası müsabakaları nefes kesti. 

Gebze Belediyesi ana sponsorluğu ve Viktoryman Kulübü işbirliğinde, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Dayanıklılık Geliştirme Kupası yarışları Cumaköy'de geniş katılımla yapıldı. Dereceye giren biniciler ödüllerini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in elinden aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi, Dikencik Binicilik, Gebze Atlı Spor Binicilik, Victoryman Binicilik ve Akyürek Binicilik kulüplerinden toplam 22 sporcunun katıldığı müsabakalarda, K3 82 kilometre kategorisinde Serhat Zengin, Anka isimli atı ile birinci oldu. Tek Yıldız 82 kilometre açık hız kategorisinde Hasan Öztürk, Karşıyakalı atı ile birinci olurken; Hakkı Tarık Dikencik Zeybekhan isimli atı ile ikinci oldu. K2 kategorisinde Tolga Pekcan, Namoğlu isimli atı ile birinci; Kathy Wehrle Akkaya, Karaçay isimli atı ile ikinci; Ali Oğuzcan, Victoryman 2 isimli atı ile üçüncü oldu. K1 kategorisinde Şevval İpek, Vicdan simli atı ile birinci; Merve Atar, Narbeyi isimli atı ile ikinci; Hacer Ceylan, Seşpe isimli atı ile üçüncü; Halit İpek, Volkanım isimli atı ile dördüncü; Abdülhadi Demirci, Kefken isimli atı ile beşinci oldu.

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Kupa töreninde selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Federasyonumuzla birlikte burada birçok organizasyon yaptık. Bugün yine onlardan birinin daha kupa töreninde sizlerle bir aradayız. Ben yarışmaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Gebze’miz her geçen gün büyüyen gelişen bir kent. Tüm spor dallarında olduğu gibi binicilik sporunda da heyecanı, coşkuyu arttırmak istiyoruz, binicilik sporuna gönül verenlerin sayısını arttırmak istiyoruz.Bunun için Gaziler dağında açtığımız binicilik kulübümüzde 4. Sınıf öğrencisi evlatlarımıza ve gençlerimize binicilik eğitimleri veriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında, 41 okuldan öğrencilerimize binicilik ile ilgili tüm eğitimleri veriyoruz. Vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmek için önce hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılamalıyız. Bu anlamada bu faaliyetlerimizi genişleterek devam ettirmeyi hedefliyoruz. Ben bir kez daha yarışmaya katılan kulüplerimizi ve yarışmacılarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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