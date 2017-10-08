Atlı Eğitim Merkezi, yeni eğitim dönemine hazır 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda kurulan Atlı Binicilik Merkezi’nde yeni dönemde 6 bin Gebzeli çocuk binicilik sporuyla tanışarak bu sporu aktif bir şekilde yapacak. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hizmet vermeye başlayan Atlı Binicilik Merkezi’nde yeni eğitim öğretim döneminde; 4. sınıfa giden ilköğretim öğrencisi 6 bin çocuk atlı binicilik sporuyla tanışacak. Geçmiş dönemde bu spor dalıyla tanışan ve Gebze Belediyesi Spor Kulübü’ne kazandırıldığı Gaziler Atlı Eğitim Merkezi’nde çocuklara verilen eğitimler kapsamında ilk olarak binicilikte uyulması gereken kurallar anlatılıyor. Gruplara ayrılan çocuklara daha sonra, ata nasıl binilmesi gerektiğinin anlatıldığı eğitim videosu izletiliyor. Ahır bölümünde atların özellikleri birer birer anlatılarak çocuklara atlar sevdiriliyor. Ata binmeye hazır olan çocuklara son olarak ısınma hareketleri yaptırılıyor.

Gruplar halinde antrenörler eşliğinde manej alanına giren çocukların eğitimlerine başlanmış oluyor. Oldukça keyifli geçen çocukların binicilik eğitimleri sırasındaki mutlulukları ve enerjileri özellikle velileri memnun ediyor. Hayvanlarla yakından temas ve iletişim kurma fırsatı bulan çocukların hayvan sevgileri de pekiştiriliyor.