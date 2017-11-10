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Av. Şinasi Yeldan vefat etti

Av. Şinasi Yeldan vefat etti

İzmitli hemşehrimiz, Selüloz İş Sendikası’nın kurulduğu 1952 yılından 1994 yılına katar avukatlığını yapan, emek dünyasının sevilen ve saygın isimlerinden Avukat Şinasi Yeldan (87) vefat etti.

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CENAZESİ YARIN

1978-80 yılları arasında Kocaeli Büro Başkanlığı görevinde bulunan, bir dönem Türkiye İşçi Partisi Kocaeli İl Başkanlığını yürüten Av.Şinasi Yeldan, eşi Avukat Necla Yeldan’ı da 6 ay önce yitirmişti. Oğlu Prof.Dr.Erinç Yeldan ise Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığını yürütüyor. Av.Şinasi Yeldan’ın cenazesi yarın öğleyin Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camiinden kaldırılacak.

 

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