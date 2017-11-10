Av. Şinasi Yeldan vefat etti
İzmitli hemşehrimiz, Selüloz İş Sendikası’nın kurulduğu 1952 yılından 1994 yılına katar avukatlığını yapan, emek dünyasının sevilen ve saygın isimlerinden Avukat Şinasi Yeldan (87) vefat etti.
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CENAZESİ YARIN
1978-80 yılları arasında Kocaeli Büro Başkanlığı görevinde bulunan, bir dönem Türkiye İşçi Partisi Kocaeli İl Başkanlığını yürüten Av.Şinasi Yeldan, eşi Avukat Necla Yeldan’ı da 6 ay önce yitirmişti. Oğlu Prof.Dr.Erinç Yeldan ise Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığını yürütüyor. Av.Şinasi Yeldan’ın cenazesi yarın öğleyin Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camiinden kaldırılacak.
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