AVM'de çıkan yangın korkuttu!

Gebze'de bir alışveriş merkezindeki restoranın bacasının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alışveriş merkezi, güvenlik amacıyla kısa süreliğine boşaltıldı.

Bugün sabah saatlerinde, Gebze Center isimli alışveriş merkezinin 3'üncü katında bulunan bir restoranın bacası tutuştu. Alışveriş merkezi çalışanları itfaiyeye haber verdi. Alışveriş merkezi yönetimi güvenlik amacıyla alışveriş merkezini boşalttı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alışveriş merkezinin önünde bekleyen işyerlerinde çalışanlar ve müşteriler kısa süre sonra yeniden içeri girdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.