AVM'den start aldılar

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen törende ilk startı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü Derneği (KOSDER) Başkanı Ceyhun Yalçın ile Ford Otosan yöneticileri verdi.

Ford Otosan ana sponsorluğunda gerçekleştirilen rallide Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile amatör sürücülere yönelik Renç Koçibey Ralli Kupası'na da puan verilecek.

Pilotlar, toplam 96,30 kilometresi özel etap olmak üzere 290 kilometre yol kat edecek.

Ekipler, organizasyonun ilk günü Otosan, Transit ve bu yıl ilk kez geçilecek Courier etaplarının ardından Perşembe Pazarı'nda oluşturulan seyirci özel etabında mücadele edecek.

Rallinin son günü ise Otosan, Transit ve Courier etaplarının ardından 9,13 kilometre uzunluğundaki avantaj etabı RedBull.com Power Stage geçilecek.

Genel klasmanda ve sınıflarında en iyi 3 zamanı yapan ekiplerin ekstra puan kazanacağı bu etapla tamamlanacak olan 35. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, yarın 15.00'te 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde yer alan finiş podyumundaki ödül töreniyle son bulacak.