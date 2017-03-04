Avrupa Şampiyonu Boksör, İzmit’te hayatını anlattı

Kısa adı İDEBİR olan İnsani Değerleri Birleştirme ve Yaşatma Derneği’nin her ay düzenlediği ‘Vefa Sohbetleri”nin bu ay konuğu Eski Avrupa Boks Şampiyonu Milli Boksör Cemal Kamacı oldu.

İbrahim Yenice’nin ev sahipliği yaptığı dernek merkezindeki sohbette ünlü boksör Kamacı, spor ve siyaset yaptığı dönemlerde yaşadıklarını anlattı.

Allah’ın insanları mükemmel olarak yarattığını, bu mükemmelliği koruma ve kollamanın insanları görevleri olduğunu belirten Kamacı, 73 yaşında olduğunu her sabah 150 defa şınav, 300 mekik çektiğini ve 10 kilometre koştuğunu, spor yapmanın kendisine sıhhat verdiğini söyledi. Trabzon Maçka doğumlu, 10 kardeş olduklarını fakir bir ailenin çocuğu olarak çıktığını, 4 kez Avrupa Boks şampiyonu olduğunu ve yaptığı 79 müsabakanın sadece 4’ünü kaybettiğini hatırlatan Kamacı, tüm zamanların Dünya’nın en iyi boksörü olan Muhammet Ali ile de New York’ta antrenman yaptığını söyledi.

3 yaşındaki kızının vefatından sonra, hayatının değiştiğini ve dönüş yaptığını belirten Kamacı, Erbakan ile tanıştıktan sonra Refah Partisi’nde siyaset yapmaya başladığını Sakarya İl Başkanlığı yaptığını da söyledi. “Adapazarı’nda Refah Partililer ziyaretime geldi, Ankara’ya götürdüler. Allah gani gani rahmet eylesin Erbakan ile tanıştım. Erbakan Hocam ile hemen hemen bütün Türkiye’yi gezdik, siyasi çalışmalara katıldık.” dedi.

Konuşmasında namazın önemini de değinen Avrupa eski Boks Şampiyonu Cemal Kamacı, FETÖ, DAEŞ ve PKK belalarına rağmen Türkiye’nin ekonomisinin iyi olduğunu, Allah’ın Türkiye’ye yardım ettiğini söyledi.