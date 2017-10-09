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Avrupa şampiyonu Türkiye

Avrupa şampiyonu Türkiye

Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz sahadan 2-1 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonu oldu.

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TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karşılaştı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 2-1 Türkiye'nin üstünlüğü ile son buldu. Bu sonuçla Türkiye, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 

Ay-yıldızlı ekibin gollerini 25'inci dakikada Ömer Güleryüz ve 50+3'üncü dakikada Osman Çakmak kaydederken, İngiltere'nin golünü 50'nci dakikada Westbrook attı. 

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