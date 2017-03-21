Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ve İran’dan Avrupa’ya gittiği belirlenen tırda yapılan aramalarda, piyasa değeri 9 milyon TL olan 115 kilo eroin ele geçirildi. Son 1 ayda toplamda 150 milyon TL’lik uyuşturucu yakalayan polisler, başarılarını baklava yiyerek kutladı.

TEM otoyolu İzmit geçişinde durdurulan yabancı plakalı tırda 115 kilogram eroin bulundu. Avrupa'ya götürüldüğü değerlendirilen uyuşturucuya el koyan polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı