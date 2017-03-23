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Avrupa’ya ‘Gönüllü’ kınama

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Avrupa’ya ‘Gönüllü’ kınama
Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesinde Avrupa’da çıkan olayları protesto eden bir basın açıklaması yapıldı. 

Birlik içinde yer alan kuruluş temsilcilerinin de hazır bulunduğu basın açıklamasını Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık yaptı.

Yaşlık, “Avrupa’da ülkemize ve orada yaşayan vatandaşlarımıza karşı yürütülen hadsiz uygulamaları ve açıklamaları şiddetle kınıyoruz” diyerek başladığı açıklamasında, “Almanya, Hollanda ve İsviçre’de yaşananlar batının ikiyüzlü dünyasının bir sonucudur. Popülizm, Avrupa’yı baştan aşağıya kuşatmış görünüyor. Kendilerince, manipülasyon araçlarıyla Türkiye’yi tecrit etmeye kalkıyorlar. Biliyorsunuz; uzun zamandır “Türkiye yalnızlaşıyor” nakaratıyla ülkemizi hizaya getirmeye çalışıyorlar. Türkiye yalnızlaşmıyor. Yeni açılımlarla, alternatifler oluşturuyor kendine. Afrika politikaları, Ortadoğu denkleminde yaptıkları ortada” dedi. 

16 NİSAN’DA DEMOKRASİ DERSİ ALACAKSINIZ
Avrupa’da seçmenlerin sandığa gitme oranı yüzde 50-55 olduğuna dikkat çeken Yaşlık, “Yani bu kıtada yaşayan insanların Avrupa değerlerine, demokrasiye inançları kalmadı. Bir de bize bakın; 1 Kasım seçimlerinde katılım oranı yüzde 87. Bu bile aramızdaki demokrasi farkını gösteriyor. İnşallah korkunuzla yüzleşecek, 16 Nisan’da bir demokrasi dersi daha alacaksınız. Bizleri Avrupalı olmamakla itham ediyorlar. Evet, biz Avrupalı değiliz. Sizler gibi sömürgeciliği, insan tacirliğini, katil olmayı hiçbir zaman beceremedik. Ne mutlu ki gittiğimiz her toprakta medeniyet inşa ettik, medeniyet öğrettik” diye konuştu.

Yaşlık, Avrupa’nın tek arzusunun zayıf, güçsüz bir Türkiye olduğunu dile getirdi, “Yeni dünya düzeninde masada oyun kuran güçlü bir Türkiye için tabi ki evet diyecek, oynanan kirli tezgâhları bozacağız” diye görüş belirtti.

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DESTEK VEREN KURULUŞLAR
MEMUR-SEN, Araştırma ve Kültür Vakfı, KİHMED (Kocaeli İmam Hatip Mez. Der.), İlim Yayma Cemiyet, MİKA, İHH Kocaeli, GÖKKUŞAĞI, TÜGVA, MÜSİAD, Ensar Vakfı,  Ensarun Nur Der, Fetih Vakfı, Fikir Kulübü, Genç Nesil Der, Gençlik Derneği, Deniz Feneri,  HAK-İŞ, Hukukçular Derneği, İDEBİR, CİHANNÜMA, İHL Platformu, İLAY-DER, Ayışığı Derneği, İyilik Derneği, ASKON,  Kocaelim-Der,  Kuran Akademisi,  Bilim Kültür Sanat Der,  Milli Türk Talebe Birliği, Din Görevlileri Derneği, ÖZGÜR-DER, Pusula Düşünce Derneği, Safa Vakfı, Dil ve Edebiyat Derneği TÜ M-SİAD, Uluslararası Öğrenci Der Umuttepe Cami Der Verenel Derneği, Adalet ve Medeniyet Der. Eğitim Bir Sen, Sağlık Sen, Bembir Sen, Diyanet Sen, Toç Bir Sen, Büro Memur Sen, Birlik Haber Sen Ulaştırma Memur Sen Kültür Memur Sen, Enerji Bir Sen, Bayındır Memur Sen.

Ayşegül Kalaycı

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