Avukat Ayhan Erdin belgelerle konuştu: ''Barış, yönetim kurulu üyesi değil''

Avukat Ayhan Erdin, Başkan Semih Barış’ın 29 Mart 2016 tarihinden itibaren KOTO yönetim kurulu üyesi bulunmadığının ve bu nedenle başkanlık vasfının bulunmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespiti belgelerini basın ile paylaştı.

BARIŞ, “İŞİN İÇİNDE FETÖ VAR” DEDİ

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı Murat Özdağ’ın FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından odadan daha önce istifa eden Semih Barış başkan seçilmişti. Barış’ın başkan seçilmesi sonrasında yönetimde art arda istifalar yaşanmıştı. İstifa eden yönetin kurulu üyesi Fuat Berna akabinde avukatı Ayhan Erdin aracılıyla Barış’ın usulsüz başkan seçilmesine itiraz etmişti. Avukat Ayhan Erdin’in takip ettiği ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gönderilen yazı sonucunda Semih Barış’ın başkanlığı düşürülmüştü. Basına konu ile ilgili açıklama yapan Barış, işin içine FETÖ’nün müdahale olduğunu söylemiş ve sonuç kesinleşene kadar işin peşini bırakmayacağını söylemişti.

YASAL DEĞİL

Tüm yaşanan bu gelişmelerin ardından eski Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Berna’nın avukatı Ayhan Erdin bugün hukuk bürosunda basına açıklama yaptı. Erdin şunları söyledi: “Konu Semih Barış, 29 Mart 2016 tarihinde KOTO yönetim Kurulundan istifa ederek evrak kayıttan geçirdiği dilekçesinden sonra, bu dilekçesini geri çekip tekrar yönetim kuruluna dönüp dönemeyeceği ile ilgilidir. Biz bu durumun yasal olmadığını, istifanın tek taraflı bir irade beyanı olduğunu, bu istifanın kabul edilip edilmeyeceği hususunun yasal olmadığını, bu nedenle Semih Barış, istifa edip ayrıldığı KOTO yönetim kuruluna tekrar ‘ben döndüm’ diyerek dönemeyeceğini, dönmüşse dahi bunun yasal olmadığını, yok hükmünde olduğunu iddia ederek, konuyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na taşıdık.

SEMİH BARIŞ BAŞKAN DEĞİL

Bakanlık bu konu ile ilgili olarak müfettiş görevlendirdi. Müfettiş konuyu inceleyerek bir rapor hazırlamış ve Bakanlığa sunmuştur. Bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından KOTO'ya iki buçuk sayfalık bir yazı gönderilerek gereğinin buna göre yapılması ve Bakanlığa da bilgi verilmesi istenmiştir. Bu yazı 6 maddeden oluşmakta, birinci maddesinde Semih Barış’ın 29 Mart 2016 tarihinde istifa etmiş olması nedeniyle, o tarihten beri KOTO yönetim kurulu üyesi ve KOTO Yönetim Kurulu Başkanı vasfının bulunmadığına vurgu yapılmıştır. Yani kısacası, Bakanlık bizim iddialarımızın doğruluğunu teyit etmiştir. Buna göre Semih Barış 29 Mart 2016 tarihinden beri KOTO yönetim kurulu üyesi ve başkanı değildir.

ÇAMUR AT İZİ KALSIN

Hal böyle iken, Semih Barış bakanlıktan gelen bu yazıyı ve içeriğini şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklayıp ortalığı aydınlatacakken , yasal olmayan durumunu meşru göstermek için, bu konu ile ilgilenen ve bu konuyu gündeme getiren, yasal olmayan durumun düzeltilmesini isteyen herkesi zan altında ve töhmet altında bırakacak mahiyette açıklamalarda bulunmaktadır. Hatta işi daha ileri götürüp Bakanlık müfettişine ve Bakanlık yetkililerine karşı da bazı çirkin ithamlarda bulunmaktadır. Bunlar doğru şeyler değildir. Ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılı durum böyle itham ve iftiraları kaldırmaz. Bu şekildeki beyanlar da sahibine hiç bir şey kazandırmaz. Çamur at izi kalsın misali, önü ve arkası hesap edilmeden sarf edilen sözler ileride sahibinin başına dert açabilir. Bu durumun da göz ardı edilmemesi gerekir.

AMAÇ ÜZÜM YEMEKTİR

Başkalarına itham ve iftiralarda bulunarak yasal olmayan durum yasal hale gelmez. Ne avukat olarak benim ne de müvekkilim Fuat Berna'nın kimseyi hedef alan tutum ve davranışı yoktur ve olmamıştır. Biz KOTO'daki yasal olmayan durumun yasal mevzuata uygun hale getirilmesi için uğraş verdik. Amaç üzüm yemektir, bağcığı dövmek değil. Yasal ortam isteyen herkesin yasal mevzuata uyması gerekir. Bu münasebetle, kamuoyunda dolaşan çeşitli haberlerin aslına uygun biçimde bilinmesi ve olayların doğru yorumlanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen yazının da basın aracılığıyla halka duyurulması gerektiğine inanıyorum. Bu yazı üzerine KOTO yönetim Kurulu 23 Aralık 2016 tarihinde olağanüstü toplanmış ve Bakanlıktan gelen yazıya uygun hareket ederek yazı gereğini yapmıştır. Bu aşamadan sonra söylenecek fazla bir söz yoktur. KOTO yönetim kurulunun gereğini yapacağına inanıyoruz”

Çiğdem ARMAĞAN

Barış: "FETÖ işin içinde"

İşte Bakanlıktan gelen belgeler: