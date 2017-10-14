Avukat Geredeli cinayetinde önemli gelişme

İzmit Fethiye Caddesi üzerindeki bir iş yerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 4. katındaki Geredeli Hukuk Bürosu’na giden 3 kişi, avukat Mehmet Samim Geredeli’yle görüşmek istemişti. İlk kez huhuk bürosuna geldiği iddia edilen Serhat Abdullah Sağ isimli şahsın, avukat Geredeli’nin odasına girdikten kısa bir süre sonra ise odadan 4 el silah sesi yükselmişti. Geredeli’yi silahla öldüren Serhat Abdullah Sağ ve yanındaki iki kişi daha sonra geldikleri otomobille kayıplara karışmıştı.

Olayın ardından kaçan şahıslardan H.S ile B.C.T isimli 2 şüpheli 11 Ekim günü İstanbul Pendik'te yakalandı.

TUTUKLANDILAR

H.S ile B.C.T emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. H.S ile B.C.T çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halen kayıp olan cinayet zanlısı Serhat Abdullah Sağ ise cinayeti eski bir dava yüzünden işlediği iddia edildi.

Çember daralıyor

Emniyet ekiplerinin farklı adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 3 adet pompalı tüfek, 1 adet glock marka tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayın faili olduğu öne sürülen Serhat Abdullah Sağ'ın yakalanması için çember daraldı. Yakalanması için operasyonlar sürüyor.

“Dedemin davasında bizi zarara uğrattın”

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede ise şahsın büroya geldiğinde direk Geredeli’nin odasına daldığını ve içeride “20 yıl önce dedemin bir davasına bakmıştın. Bizi orada büyük bir zarara uğrattın” dediği, Avukat Geredeli’nin kimlik sorması üzerine şahsın belindeki silahı çekerek 4 el ateş ettiği öğrenildi.

7 yıl cezaevinde kalmış

Öte yandan olayı gerçekleştirildiği tespit edilen Sağ'ın tehdit ve şantaj suçundan 2007’de girdiği cezaevinden 2014 yılında tahliye olduğu öğrenildi.

Kerim YAVUZ