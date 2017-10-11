Avukat Geredeli son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli 1. Noteri Sibel Geredeli’nin eşi Avukat Mehmet Samim Geredeli, dün saat 16: 00 sularında İzmit Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki Pırıldar İş Merkezi'nin 4. katındaki ofisinde Serhat Abdullah Sağ isimli şahıs tarafından tabancayla yaralanmış, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlısı Serhat Abdullah Sağ'ın yakalanması için geniş çapta soruşturma başlatırken, şüphelinin 2014 yılında cezaevinden çıktığı ve İstanbul Büyükçekmece’de 2007 yılında benzer bir olaya karıştığı öne sürüldü. Bir firmanın ortakları tarafından 20 bin dolar karşılığında eski bir çalışanlarının korkutmak için tutulduğu iddia edilen Serhat Abdullah Sağ'ın 10 bin dolar peşinat aldığı, kalan parayı alamayınca kendisini tutan ortaklara “Cezanız 100 bin dolar oldu” diyerek tehdit ettiği öğrenildi. Bunun üzerine firmanın ortaklarının polise yaptığı şikayet sonucu tutuklanarak cezaevine girdiği ve 2014 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Serhat Abdullah Sağ'ın beraber ofise geldiği iki kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu İstanbul Pendik’te yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şüphelilerin alınan ön ifadesinde “Biz oraya neden gittiğimizi bilmiyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Zaten Serhat Abdullah Sağ zaten bizim öz ağabeyimiz değildir. Kendisi otoyolda arabayı durdurttu ve ben iniyorum diyerek gitti” şeklinde ifade verdikleri ileri sürüldü. Firari olan katil zanlısı Serhat Abdullah Sağ'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Geredeli için bugün Fevziye Camisi'nde düzenlenene cenaze törenine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Baro başkanı Sertif Gökçe, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, il yöneticisi Abdullah Eryarsoy, CHP İl başkanı Av. Cengiz Sarıbay, BBP il başkanı Serhat Duyar, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, KOTO Başkanı Necmi Bulut gibi birçok ismin yanı sıra avukatlar ve sevenleri katıldı. Kocaeli 1. Noteri Sibel Geredeli ile evli 1 çocuk babası Mehmet Samim Geredeli’nin cenazesi burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

Avukat cinayetinden kaçan 2 kişi yakalandı