Avukat Geredeli'nin katil zanlısı adliyede

İzmit Fethiye Caddesi'ndeki bürosunda silahlı saldırı sonucu ölen avukat Mehmet Samim Geredeli'nin katil zanlısı Serhat Abdullah Sağ yakalandı. Sağ, İstanbul Kağıthane'de bir eğlence mekanında eğlendiği esnada Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alınan katil zanlısı, bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Kerim YAVUZ

-Olay

10 Ekim günü İzmit Fethiye Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Geredeli Hukuk Bürosu’na giden 3 kişi, avukat Mehmet Samim Geredeli’yle görüşmek istemişti. İlk kez hukuk bürosuna geldiği iddia edilen Serhat Abdullah Sağ isimli şahsın, avukat Geredeli’nin odasına girdikten kısa bir süre sonra odadan 4 el silah sesi yükselmişti. Geredeli’yi silahla öldüren Serhat Abdullah Sağ ve yanındaki iki kişi daha sonra geldikleri otomobille kayıplara karışmıştı.

Olayın ardından kaçan şahıslardan H.S ile B.C.T isimli 2 şüpheli 11 Ekim günü İstanbul Pendik'te yakalandı. H.S ile B.C.T emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. H.S ile B.C.T çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halen kayıp olan cinayet zanlısı Serhat Abdullah Sağ ise cinayeti eski bir dava yüzünden işlediği iddia edildi.

Emniyet ekiplerinin farklı adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 3 adet pompalı tüfek, 1 adet glock marka tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilmişti.