Avukat Geredeli'nin katil zanlısı hakkında karar

İzmit'te, geçen hafta salı günü, meydana gelen olayda avukat Geredeli, bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sağ ve yanında bulunan 2 kişinin, avukatın bürosunun bulunduğu İzmit'in en işlek caddesindeki iş merkezinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, Sağ'ın kaçtığı otomobili takibe aldı. Daha sonra Sağ'ın İstanbul'a giderken, araçtan inerek, kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, ilk olarak Sağ'ın yanında bulunan H.S. ile B.C.T.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen H.S. ve B.C.T., tutuklandı. Polis, Sağ'ı ise dün akşam saatlerinde, İstanbul'daki bir gazinoda eğlenirken, yakaladı. Sağ, polis ekiplerince gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından Serhat Abdullah Sağ, adliyeye sevk edilirken, kamulaştırma davasında Bolu'daki dedesine ait arsadan dolayı zarara uğraması nedeniyle avukatı öldürdüğünü iddia etti.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Serhat Abdullah Sağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim YAVUZ