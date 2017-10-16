Avukat Geredeli'nin katil zanlısı yakalandı

10 Ekim günü İzmit Fethiye Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Geredeli Hukuk Bürosu’na giden 3 kişi, avukat Mehmet Samim Geredeli’yle görüşmek istemişti. İlk kez hukuk bürosuna geldiği iddia edilen Serhat Abdullah Sağ isimli şahsın, avukat Geredeli’nin odasına girdikten kısa bir süre sonra odadan 4 el silah sesi yükselmişti. Geredeli’yi silahla öldüren Serhat Abdullah Sağ ve yanındaki iki kişi daha sonra geldikleri otomobille kayıplara karışmıştı.

Olayın ardından kaçan şahıslardan H.S ile B.C.T isimli 2 şüpheli 11 Ekim günü İstanbul Pendik'te yakalandı. H.S ile B.C.T emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. H.S ile B.C.T çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halen kayıp olan cinayet zanlısı Serhat Abdullah Sağ ise cinayeti eski bir dava yüzünden işlediği iddia edildi.

Emniyet ekiplerinin farklı adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 3 adet pompalı tüfek, 1 adet glock marka tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Olayın faili olduğu öne sürülen Serhat Abdullah Sağ'ın yakalanması için yapılan operasyonlar sonuç verdi. Katil zanlısı Sağ Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul Kağıthane'de yakalanıp, Kocaeli'ye gönderildiği öğrenildi.

“Dedemin davasında bizi zarara uğrattın”

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede ise şahsın büroya geldiğinde direk Geredeli’nin odasına daldığını ve içeride “20 yıl önce dedemin bir davasına bakmıştın. Bizi orada büyük bir zarara uğrattın” dediği, Avukat Geredeli’nin kimlik sorması üzerine şahsın belindeki silahı çekerek 4 el ateş ettiği öğrenilmişti.

7 yıl cezaevinde kalmış

Öte yandan olayı gerçekleştirildiği tespit edilen Sağ'ın tehdit ve şantaj suçundan 2007’de girdiği cezaevinden 2014 yılında tahliye olduğu öğrenilmişti.