  • BIST 100.494
  • Altın 142,734
  • Dolar 3,6295
  • Euro 4,1441
  • Kocaeli 25 °C

Avukata gasp şoku!

»
Avukata gasp şoku!
İzmit Veli Ahmet Mahallesi Sumak Sokak'ta ikamet eden A.G. isimli kadın ile daha önceden tanıştığı öğrenilen ve kendisine maddi yardımda bulunduğu belirtilen F.G. isimli avukat, dün bir duruşma için Bursa’dan İzmit’e geldi.

İddialara göre, A.G.’nin evine giden F.G. isimli avukat burada A.G. ve arkadaşları M.T, Y.D., Ö.D., ve M.Ş., tarafından gasp edildi. Avukat F.G.’nin üzerinde bulunan bin 800 TL parası ve tabancasını alan şahsılar F.G.’yi ölümle tehdit ettikten sonra tabancasını da geri vererek kendisini serbest bıraktı. Serbest kalan avukat hemen polise giderek şikayetçi oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Konuyla alakalı soruşturma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu şüpheli 5 kişiyi İzmit’te yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. 

Kerim YAVUZ

Bu haber toplam 365 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sakarya'da vahşet! Hamile kadına tecavüz ettiler, sonra...06 Temmuz 2017 Perşembe 23:11
  • 5 metrelik su kuyusuna düştü!06 Temmuz 2017 Perşembe 15:51
  • Cami hırsızı tutuklandı06 Temmuz 2017 Perşembe 14:48
  • Kendini ağaca astı06 Temmuz 2017 Perşembe 13:03
  • D-130'da korkutan kaza! 5'i çocuk 10 yaralı06 Temmuz 2017 Perşembe 11:28
  • 81 ilde dev zehir operasyonu05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:55
  • Şüpheli kişinin üzerinden bakın ne çıktı?05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:41
  • DEAŞ'lı teröristlerin büyük planı, polis sayesinde bozuldu05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:03
  • Adalet Yürüyüşü'ne saldırı son anda önlendi05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:47
  • Eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:04
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti