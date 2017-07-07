Avukata gasp şoku!

İzmit Veli Ahmet Mahallesi Sumak Sokak'ta ikamet eden A.G. isimli kadın ile daha önceden tanıştığı öğrenilen ve kendisine maddi yardımda bulunduğu belirtilen F.G. isimli avukat, dün bir duruşma için Bursa’dan İzmit’e geldi.

İddialara göre, A.G.’nin evine giden F.G. isimli avukat burada A.G. ve arkadaşları M.T, Y.D., Ö.D., ve M.Ş., tarafından gasp edildi. Avukat F.G.’nin üzerinde bulunan bin 800 TL parası ve tabancasını alan şahsılar F.G.’yi ölümle tehdit ettikten sonra tabancasını da geri vererek kendisini serbest bıraktı. Serbest kalan avukat hemen polise giderek şikayetçi oldu. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Konuyla alakalı soruşturma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu şüpheli 5 kişiyi İzmit’te yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Kerim YAVUZ

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