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Avukatlar, gününü kutladı

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Avukatlar, gününü kutladı
5 Nisan Avukatlar günü nedeniyle Kocaeli Barosu avukatları Atatürk büstüne çelenk bıraktı. 

5 Nisan Avukatlar günü sebebiyle bugün Kocaeli Barosu bir tören düzenledi. Tören kapsamında İzmit Saat Kulesi’nde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Törene Baro Başkanı Sertif Gökçe, CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, Baro eski Başkanları Tamer Solakoğlu, Hüseyin Acurman ve baroya bağlı avukatlar katıldı. Tören Baro Başkanı Sertif Gökçe’nin Atatürk heykeline çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından Başkan Gökçe konuşma yaptı. 

ÖNCELİK REFERANDUM
Avukatlar gününde mesleğin sorunlarını dile getirip, tartışmak gerekirken, önümüzde bir referandum süreci olduğunu söyleyen Başkan Gökçe, “Önümüzdeki hafta hukuk sistemini derinden etkileyecek anayasa referandumu yapılacak. Üzülerek söylemek gerekir ki, mesleki sorunlarımızı dile getirmeye fırsat bulamıyoruz. Ülkemizin demokratik hukuk devleti olmasının her şeyden önemli olduğunu düşündüğümüzden öncelikle bu hususa değmemiz gerektiği inancındayız” diye konuştu. 

ÇİZGİ KALDIRILMAKTADIR
“Anayasa değişikliği sebebiyle aslında ülkemizin geleceğinin oylamaktayız” diyen Gökçe, “Referandumda oylanacak olan metnin içeriği konusunda da, halk yetirince bilgilendirilmemiştir. Dünyada demokrasi ile yönetilen ülkelerde, başkanlık, yarı başkanlık ve parlementer yönetim sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemlerin ortak özelliği ise hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı esasına dayamalarıdır. Değiştirilmek istenen anayasada ‘Egemenlik Hakkının Kullanılış Esası’na” ve Anayasa’nın başlangıç kısmında yer alan ‘Kuvvetler Ayrılığı İlkesi’ne’ aykırı olarak, yasama, yürütme ve yargı erki arsında ki çizgi kaldırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

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EN DOĞRU KARARI VERECEK
Gökçe şunları söyledi: “Referandum ile anayasa değişikliği konusunda son sözü milletimiz söyleyecektir. Milletimizin, tarihten gelen engin birikimi ve feraseti ile ülkemizin geleceği hakkında en doğru kararı vereceğine inancımız tamdır. Sonuç ne olursa olsun 17 Nisan günü vatandaşımız birlikte yaşamaya devem edecektir. Ülkemizin içinden geçtiği zor süreç,  her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içinde olmamızı, toplumsal barış ve huzuru korumamızı, kutuplatırmaya neden olacak söylemlerden kaçınmamızı zorunlu kılmaktadır”

Çiğdem ARMAĞAN
 

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