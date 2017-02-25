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Avukatlara konut satışı semineri

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Avukatlara konut satışı semineri
Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Sezer Çabri  avukatlara “ön ödemeli konut satışı- konut satışında ayıptan sorumluluk” konulu seminer verdi.

İlimizin en etkili kuruluşlarından biri olan Kocaeli Barosu dün Avukat Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda meslektaşları için ““Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca ön ödemeli konut satışı- konut satışında ayıptan sorumluluk” konulu meslek içi eğitim semineri düzenledi. Seminere Baro Başkanı Avukat Sertif Gökçe ‘de katıldı.  Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Sezer Çabri  avukatlara kanun hakkında bilgiler aktardı

EN ÖNEMLİ KONULARDAN

Seminer öncesi konuşma yapan Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Toplumun tamamını ilgilendiren ve birçok ihtilafa neden olan tüketicinin korunması ile alakalı bugün burada değerli katılımcılar bizlere görüşlerini belirteceklerdir. Tüketici korunması günümüzün en önemli konularındandır. Kocaeli Barosu olarak bu tür önemli konuları işlemeye devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın bu konuda bilgilerini yenilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

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