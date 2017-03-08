Avukatlardan 8 Mart açıklaması

Kocaeli Barosu Kadın Hakları Eğitim Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle basın açıklaması yaptı.

Kocaeli Barosu Kadın Hakları Eğitim Merkezi, Kocaeli Adliyesi Baro Odası’nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe ve çok sayıda avukat katıldı. Basın açıklamasını Kadın Hakları Eğitim Merkezi adına Filiz Erkan yaptı. Erkan, “8 Mart Dünya Kadınlar günü sanayi toplumuna geçişle birlikte artık fabrikalarda da çalışmaya başlayan kadınların, günde sekiz saat çalışma ve doğum izni talepleriyle 1857 yılında başlattıkları eşitlik ve hak arama mücadelesinde topluca can verdiği gündür.

Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden ilk on yıl içinde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı devrimlerle kadınlarımız başta eğitim, aile ve siyasette erkeklerle eşit imkanlara sahip olmuştur. Türk kadını kurtuluş savaşında gösterdiği cesaret ve büyük mücadeleyle eşil yurttaş olmayı bizzat hak ederek almıştır” açıklamasında bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN