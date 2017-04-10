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Avukatların nezih gecesi

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Avukatların nezih gecesi
Kocaeli Barosu’nun 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle düzenlediği geleneksel balo, adeta şıklık ve zarafet yarışına sahne oldu. Geceye katılım oldukça yüksekti.

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen balo, önceki akşam Wellborn Otel’de son derece sıcak ve samimi ortamda gerçekleşti. Programda avukatlar arasında yapılan spor turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Geceye Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Başsavcı Vekilleri Ayhan Memük, Erdal Yücel, CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, İl Sekreteri Av. Hüseyin Acurman, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal, Savcı Hasan Gündüz, Kandıra Başsavcısı İsmet Dalaslan, Baro Başkanı Sertif Gökçe, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ercüment Çiftçi, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gülle ile avukatlar katıldı. 

Geceye eşi Av.Sibel Gökçe ile birlikte ev sahipliği yapan Kocaeli Baro Başkanı Av.Sertif Gökçe, davetlilere teşekkür etti. Gecede, çeşitli spor turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri de verildi.

Kerim YAVUZ

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