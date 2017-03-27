Ayağı kaydı, hayatını kaybetti

Körfez Kuzey Mahallesi Menekşe Sokak’ta bir yakını ile birlikte yaşayan Abdullah Karahan (79) dün gece banyoda ayağının kayması sonucu yere düşerek vefat etti.

Bir yakını tarafından hareketsiz halde bulunur bulmaz hemen 112 Acil ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi. Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Karahan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla belirlenecek olan Karahan’ın cenazesinin Körfez’de toprağa verileceği öğrenildi.

Çiğdem ARMAĞAN