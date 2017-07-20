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Ayak bileklerini kesik halde bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı, meğer...

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Ayak bileklerini kesik halde bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı, meğer...
İzmit'te 79 yaşındaki Bahri Bilgel, ayak bileklerinde bıçak yarası olduğu halde yol kenarında bulundu. Hastaneye kaldırılan Bahri Bilgel kan kaybından yaşamını yitirdi. Yapılan araştırmada Bilgel'in intihar ettiği belirlendi.

Dün saat 13.00 sıralarında , İzmit Arızlı mevkiinde yol kenarında yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi ayak bileklerinde kesikler bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bahri Bilgel yapılan müdahalelere rağmen kan kaybından öldü.  Yapılan incelemelerde Bilgel’in bu bıçakla ayak bileklerini keserek intihar ettiği tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞTI

İzmit Hacı Hızır Mahallesi Tüfekçi Bayırı Sokak adresinde ikamet eden ve Fethiye Caddesi eski esnaflarından olan Bahri Bilgel’in bir süredir alzheimer rahatsızlığı ile psikolojik sorunlarının olduğu ve daha önce de ilaçla intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Bahri Bilgel’in cenazesi Fevziye Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulaşlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

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