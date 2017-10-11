Ayakta yolcu taşıyan midibüs şoförlerine ceza yağdı

Kocaeli Ulaşım Daire Başkanlığı ve Gölcük İlçe Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Gölcük İskele Caddesinde trafik uygulaması gerçekleştirildi. Gölcük İskele Caddesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında yolcu servis ve dolmuşları denetlendi. Yapılan denetlemede aracın kapasitesinden fazla yolcu taşıyan, ışık ihlali yapan ve evrakları eksik olan para cezası verildi. Yapılan uygulamada trafik kurallarını ihlal eden çok sayıda dolmuş ve özel yolcu servisi sürücülerine 741 lira para cezası kesildi.