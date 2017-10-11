Ayar, çok iddialı

Başarı merdivenlerini sabırla ve tek tek çıkan Ayar, verilen her görevi başarıyla yerine getirmenin karşılığını Gebze gibi Türkiye’nin en önemli ilçelerinden birine AK Parti İlçe Başkan adayı olarak aldı.

AK Parti Gebze İlçe Başkan Adayı İrfan Ayar, 44 yıldır bu kentin havasını soluyan, Gebze ve Gebzelilere hizmet eden, yöneticilik hayatı başarılarla dolu bir isim. Siyasi yaşantısında hiçbir görev talep etmemesine rağmen, her zaman tercih edilen isim olması, onun başarılı yöneticiliğinin göstergesi. Gerek 8 yıl görev yaptığı Türkiye Elektrik Kurumu’nda, gerekse 18 yıl çalıştığı GEPOSB’da vatandaşlarımıza ve sanayicilerimize önemli hizmetlerin gelmesini sağlayan ekipte yer alan Ayar, şimdi de AK Parti’yi Gebze’de 2019 seçimlerine hazırlayacak ekibin başında yer almaya hazırlanıyor. Gebze gibi zor bir ilçede büyük bir yükün omuzlarına yüklendiğinin farkında olan Ayar’ın, bu yolda ki en önemli gücü ise teşkilatçılığı, birlik ve beraberlik içinde uyumlu çalışması olacak.

İRFAN AYAR KİMDİR?

İrfan Ayar, 1964 Trabzon Köprübaşı doğumlu. 1973 yılında Gebze’ye geldi. 44 yıldır Gebze’de ikamet etmekte. İlkokulu Trabzon’da okuduktan sonra, Ortaokul ve Lise tahsilinin bir bölümünü Gebze’de okudu. 1980 öncesi, Lise son sınıfta okurken, Siyasi olaylar nedeniyle eğitimini tamamlamak için memleketine geri döndü. Lise tahsilini Trabzon’da tamamlamak zorunda kaldı. Eğitim yaşantısına Üniversite ile devam eden Ayar, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Ayar, evli ve 3 çocuklu babası.

2019 SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ

2019 yılında yapılacak 3 seçimin Türkiye ve AK Parti için büyük önem taşıdığını kaydeden ve bu doğrultuda yoğun bir tempoyla çalışacaklarını dile getiren Ayar, “2019 daki seçim Türkiye için büyük önem taşıyor. İlk defa başkanlık seçimi yapılacak. Bu seçimde Genel Başkanımıza en büyük desteği Gebze’den vermek istiyoruz. Bütün insanlarımızla temas edeceğiz. Hükümetimizin hizmetleri zaten ortada. Bu hizmetleri anlatmak, vatandaşlarımıza yanlarında olduğumuzu hissettirmek, bizi hedeflerimize ulaştıracaktır. Kimseyle kırgınlığımız, dargınlığımız, sürtüşmemiz olamaz. Bütün aday adayı arkadaşlarımı da ziyaret edip, görüş ve fikirlerini alacağım”dedi.

YÖNETİM LİSTESİ NASIL OLACAK?

Son olarak Yönetim Kurulu listesine dair ipuçlarını veren İrfan Ayar, kucaklayıcı bir liste oluşturacaklarını söyledi. AK Parti’nin tüzüğünde yer alan kriterlere uygun 25 kişilik bir liste hazırlayacaklarını ifade eden Ayar, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayar, “Gebze için derleyici ve toparlayıcı olacak. Partinin kriterlerine uyan, yüzde 30 Kadın, Yüzde 30 Genç olacak gerisi de teşkilatçı olacak. Gebze’yi kucaklayacak.” ifadesini kullandı.