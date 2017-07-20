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“Ayasofya İçin Pedallıyoruz” ekibi İzmit’te

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“Ayasofya İçin Pedallıyoruz” ekibi İzmit’te
Türk Tarih Kurumu'nca (TTK) "Belgeler ve Resimlerle Ayasofya Sergisi'ni duyurmak amacıyla düzenlenen "Ayasofya İçin Pedallıyoruz" programı kapsamında Ankara'dan yola çıkan 30 bisikletçi İzmit'e de uğradı.

İzmit Belediyesi yetkililerince karşılanan 30 kişilik ekip, Belsa önünde stant açarak 23-30 Temmuz tarihlerindeki sergi için vatandaşlara broşür, tişört ve şapka dağıttı. 18 Temmuz tarihinde Ankara'dan yola çıkan ve 23 Temmuz'a kadar pedal çevirecek olan "Ayasofya İçin Pedallıyoruz Ayasofya Bisiklet Turu" ile ilgili bilgi veren program koordinatörü Salih Yağızatlı, "30 kişilik ekiple şehir şehir gezerek Ayasofya'yı tanıtıyoruz. Tarihi belgeleri sporla birleştirerek topluma bir farkındalık oluşturarak, Ayasofya'yı unutmamak ve unutturmamak için böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Türk Tarih Kurumu'nca (TTK) düzenlenecek olan İstanbul Ayasofya'daki sergiyi duyurmak için 5 günde 520 kilometre yol kat etmiş olacağız. 23 Temmuz'da yapılacak sergi açılışında bayrağı oradaki arkadaşlara teslim edeceğiz" dedi.

Grup geceyi İzmit'te geçirdikten sonra sabah erken saatte tekrar yola düşecekler.

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