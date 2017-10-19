Ayaz: “Kavga içinde olmayız”
AK Parti’nin çiçeği burnunda İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, bugün Gölkay tesislerinde basın toplantısı yaptı. Ayaz, siyaset anlayışı ve izleyecekleri politika hakkında açıklamalar yaptı.
A+A-
HERKESLE GÖRÜŞÜRÜM
AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ayaz, “Biz kavganın değil, diyaloğun tarafında olacağız. Liderim, Cumhurbaşkanım Erdoğan’ın ilkeleri doğrultusunda herkesle görüşürüm. İzmit izin her konuda taraf olurum. Parti içinde kimseyle en ufak sorunumuz yok. Hiç kimse bizim kavgalarında kendi yanlarında olmamızı beklemesin”
UYUMLU ÇALIŞIYORLAR
Hasan Ayaz, bazı çevrelerin Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında kavga çıkartmaya çalıştığını öne sürdü “Böyle bir şey yok. Uyum içinde çalışıyorlar ve böyle devam edecek” dedi.
Bu haber toplam 153 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaeli, İzmit, AK Parti, Hasan Ayaz
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.