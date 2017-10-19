Ayaz: “Kavga içinde olmayız”

HERKESLE GÖRÜŞÜRÜM

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ayaz, “Biz kavganın değil, diyaloğun tarafında olacağız. Liderim, Cumhurbaşkanım Erdoğan’ın ilkeleri doğrultusunda herkesle görüşürüm. İzmit izin her konuda taraf olurum. Parti içinde kimseyle en ufak sorunumuz yok. Hiç kimse bizim kavgalarında kendi yanlarında olmamızı beklemesin”

UYUMLU ÇALIŞIYORLAR

Hasan Ayaz, bazı çevrelerin Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında kavga çıkartmaya çalıştığını öne sürdü “Böyle bir şey yok. Uyum içinde çalışıyorlar ve böyle devam edecek” dedi.