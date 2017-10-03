Ayaz, mazbatasını aldı! Yeni başkana tam destek

Ayaz’a kalabalık partili grubu da eşlik etti. 5 Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi , İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hüseyin Öksüz’den mazbatasını alan Ayaz, Adliye binası önünde geleneksel toplu fotoğraf çekimi yapıldıktan sonra ilçe başkanı olarak ilk açıklamasını yaptı. “Her şey Kocaeli için İzmit için; seni seviyorum İzmit” diyen AK Parti İzmit ilçe Başkanı Ayaz, “Bizim dönemimizde herkes yönetimde olacak.” dedi. Ayaz, hizmetleri birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yapacaklarını belirtip, “Her zaman güler yüzlü ve samimiyeti kaybetmeden çalışıp hizmetleri yapacağız.” diye konuştu.

Yönetim Kurulu ile ilk toplantısını bugün (Salı) yapan Ayaz, görev bölümünü gelecek hafta yapacakları toplantıda görev bölümünü gerçekleştireceklerini açıkladı.

Hasan Ayaz meclis üyeliğinden istifa etti! Bu sözlerle veda etti