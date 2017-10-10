Ayaz, Rambo’nun mezar taşını yaptırdı

Kısa sürede İzmit halkının sevgisini kazanan Ayaz, anlamlı ve hayırlı bir işe imza attı. Geçtiğimiz hafta İzmit’in sembollerinden olan Rambo lakaplı Ogün Göbekçioğlu (49) KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmişti. Rambo’nun ölümü tüm İzmit halkını yasa boğdu.

BARINMA EVİNDEN KAÇIYORDU

Rambo’nun ölümüne üzülenlerden biri de Başkan Hasan Ayaz oldu. Ayaz, Ogün Göbekçioğlu’na son görevini yapmak istedi ve Rambo’nun mezar taşını yaptırdı. Halit Gedik’in sahibi olduğu, Gedik Mermer’de yapılan mezar taşı en kısa zamanda Rambo’nun mezarına konulacak. Ayaz, Rambo’yu eskiden beri tanıdığını, soğuk havalarda onu Büyükşehir Belediyesi’nin barınma evine götürdüğünü ancak Rambo’nun oradan sürekli kaçtığını söyledi. Ölümüne oldukça üzülen Ayaz, ona son görevini yaptığını ifade etti.

Çiğdem ARMAĞAN