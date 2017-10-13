Ayaz, Vali'ye yönetimini tanıttı

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz yeni yönetimi ile Vali Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ayaz Vali Aksoy'a yeni seçilen yönetimini tanıtarak çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundu. Vali Aksoy da Ayaz'a yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.