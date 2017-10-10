Ayaz’a kutlama ziyaretleri

Hasan Ayaz’ı önceki gün Saraybahçe Belediyesi eski Başkanı Halil Vehbi Yenice ziyaret ederek kutladı. Ayrıca Ramazan Kumsar Başkanlığındaki Pazarcılar Derneği yöneticileri ziyarete geldiler. Başarı dilediler.

Hasan Ayaz, ziyaretlere teşekkür etti, makamında oturan bir siyasetçi tipi olmadığını, İzmit’te AK Parti oylarını arttırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Ayaz, partinin kuruluşunda görev alan eski yöneticilerle birlikte çalışmaya da büyük önem verdiğini anlattı. Halil Vehbi Yenice, “AK Parti’nin kuruluş dönemindeki ruhunu yakalamaya çalışan Hasan Ayaz’a her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Pazarcılar Derneği üyeleri de, AK Parti İlçe Başkanı Ayaz’a bir meyve sepeti hediye ettiler.