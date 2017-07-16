Aydın Günaydın: “Akademi Ligi’nde oynayacakmış gibi hazırlanıyoruz”

Kocaelispor’da U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş altyapı takımları da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vinsan Tesisleri’ndeki sentetik çim sahada öğlen saatlerinde başlayan idmanlar, akşama kadar devam ediyor. Bilindiği gibi geçen hafta Tff yeni sezonun statülerini ilan etmiş, 2 ve 3.Lig kulüplerini Gençlik Geliştirme Akademi Ligleri dışında bırakmıştı. TFF’den gelen bu haber Kocaelispor altyapısındaki çalışmaları etkilemedi.

Yeşil-Siyahlı kulübün altyapı koordinatörü Aydın Günaydın, kararın gözden geçirileceğine ve yenin Akademi Liglerine dair edileceklerine inanıyor. Günaydın, “Bu büyük bir yanlıştı. Nitekim Türkiye çapında çok büyük tepki gösterildi. TFF mutlaka geri adım atacaktır. 2 ve 3.Lig kulüplerinin yeniden Akademi Liglerine alındığıyla ilgili haberi bekliyoruz. Biz de kulüp olarak Akademi Liglerinde mücadele edecekmişiz gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.