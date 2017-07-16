Aydın, minikleri sevindirdi

YAHYA KAPTAT FUTBOL OKULU’NUN MİKLERİNİ ZİYARET ETTİ
Kocaelispor’un eski futbolcularından Faruk Sarman’ın kurduğu Yahya Kaptanspor Kulübü, altyapı çalışmalarını devam ettiriyor. Hüseyin Gülister’in çalıştırdığı Yahya Kaptanspor Kulübü, küçük yaş gruplarında da müsabakalara katılıyor. ASKF Başkanı Murat Aydın, önceki gün Yahya Kaptanspor Kulübü’nün futbol okulu çalışmalarını izledi. Başkan Aydın, hem minik futbolcular, hem de sporcu yakınları ile sohbet etme imkanı buldu.
SARMAN’DAN TEŞEKKÜR
Yahya Kaptanspor Kulübü Koordinatörü Faruk Sarman, Başkan Murat Aydın’ın kulüplerini ziyaret edip, antrenmanı izlemesinden dolayı çok büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Başkanımızın her zaman kulüplerin yanında olduğunu biliyoruz. Önceki günde 15 Temmuz şehitler günü anısına kulübümüzü ziyaret etti. Başkanımızın bu ziyareti bizleri gururlandırdı, onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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