Aydın Ünlü: “Akşener’e protesto yerindedir”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü Kocaeli Aydınlar Ocağı organizasyonu ile gerçekleşen ve Meral Akşener’in konuşmacı olarak katıldığı Hayır Platformu’nda çıkan olaylardan haberinin olduğunu ve protestonun yerinde olduğunu söyledi.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü geçtiğimiz cumartesi günü Kocaeli Aydınlar Ocağı organizasyonu ile Kocaeli Fyarı içinde gerçekleşen ve Meral Akşener’in konuşmacı olarak katıldığı Hayır Platformu’nda çıkan olayları değerlendirdi. Ünlü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Haftalık toplantımızda iki önemli gündemimiz var. Bunlardan birisi MHP siyasi dinamiklerinin ne kadar güçlü, ne kadar aktif, ne kadar seçimlere hazır olduğunu gösteren kongrelerimizdir. İzmit, Gebze, Çayırova, Karamürsel, Darıca, Kartepe, Derince, Dilovası kongrelerimizi geride bıraktık. Teşkilatlarımız hem referandum için gece gündüz evet çalışması yaparken bir taraftan da güçlenerek yoluna devam ediyor. İlçe kongrelerimizi takip eden gazeteci arkadaşlarımız oradaki, partililerimizin nasıl inanmış olduklarını yakında takip ettiler. İşte davasına, liderine ülkesine inanmış MHP'ye ömrünü vermiş kişiler, daima ülkenin gönüllü bekçileri olacaklardır. MHP Kocaeli'nde Demokrasinin somut örneğidir. Bugün MHP Kocaeli ilçe kongrelerinde demokrasi örneği yaşanıyor. Çift listesi adaylarla kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bazı MHP'ye karşı kuyruk acısı olanlar, 15 Temmuz’da MHP’nin devlet duruşundan rahatsız olan FETÖ uzantıları nereden ne bulsak da nifak eksek diye bekliyorlar. Milletimize sözümüz var her oyunu bozacağız. İlçe kongrelerimizde liderim Devlet Bahçeli diyen her aday bizim için değerdir. Birilerinin dediği gibi MHP ilçe kongrelerinde asla kaybeden yoktur. Kazanan MHP’dir ülkücüdür. Büyük harflerle belirtiyorum Herkes Haddini Bilecek.

ÜLKÜ OCAKLARI ŞAH DAMARIMIZ

Hafta sonu ilimize eski MHP Milletvekili ve şuan MHP ile resmi ilgisi olmayan isim ziyaret gerçekleştirdi. Kendisinin çizdiği bir yol vardır, farklı kapılara gidebilir. Benim için kırmızı çizgi MHP, liderimiz Devlet Bahçeli, ve ülkü ocaklarıdır. Bakın Ülkü Ocakları bizim şah damarımızdır. Merhum Başbuğumuz Türkeş'in bizleri emanetidir. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Çıkan olaylarla ilgili şunu söyleyebilirim ki; Bugün Kocaeli’nde MHP adına açıklama yetkisi yapacak tek kişi benim. MHP ile alakasız kişiler bu makam adına asla açıklama yapamaz, bizden habersiz değil pankart bayrak dahi asamaz. Aynı şekilde bu durum tüm kurumlar için geçerlidir. Yetkisi olmadığınız bir kurumun adını istediğiniz yerde kullanabilir misiniz. Aynı durum ülkü ocaklarımız içinde geçerlidir. Kocaeli Ülkü Ocağımızdan habersiz Ocağın adını kimse kullanamaz. Kocaeli Ülkü Ocak Başkanı Sayın Melikşah Taşkın'dır. Tek yetki ondadır. Ülkü Ocaklarının adını kendilerinden habersiz kullanmalarına tepki gösterilmiştir. Bizde MHP Kocaeli olarak altını çizerek söylüyorum, iki kurumunda adını kimseye kullandırmayız, bu kurumlar üzerinden asla prim yaptırmayız. Kim olduğu umurumuzda değil, Herkes haddini, sınırını bilecek.

HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

MHP İl Başkanlığının Kocaeli’de yaşanan her olaydan haberi olur, olacaktır. Cumartesi günü , Gölcüklü ülkücüler adı altında pankartın açıldığı, MHP ile ilgili söylemlerinin olduğu, MHP il başkanının hakkımı helal etmiyorum dediklerinin olduğu bir hayır platformu. MHP nin ülkücülerin hakkıyla milletvekili olanlar arkasına dizilmiş. CHP organizasyonu, CHP il ilce başkanları, ADD gibi siyasi fraksiyonların olduğu bir hayır Platformu. Hayır platformuyla önce devletim diyen MHP’ nin durusuna karşı gelmek anlamında ömrünü MHP etiketinden kazanmış olanların MHP’ ye zarar verecek söylemlerde bulunmasına ülkü ocakları protesto etmiştir.

"PROTESTO YERİNDEDİR"

Hanımefendinin kasetinin çıktığı dönemde MHP il ve ilçe teşkilatları yürüyüş yollunda pankart asarak yaşanan olayı protesto ettiyse, CHP’ nin üyelerinin olduğu platformda MHP’ nin adının anılmasını da ülkü ocakları protesto etmiştir. Aydınlar Ocağı’nın organizasyonun yapıldığı yerde ülkücü hareket tartışılmaz. Bunların tartışılacağı yer MHP il teşkilatıdır. Yerinde olmuştur."

Ayşegül KALAYCI