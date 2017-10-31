Aydın Ünlü Ankara'ya gitti

Ünlü, bugün Ankara’da olacağı için haftalık olağan basın toplantısını dayarın yapacak. İl Başkanı Ünlü geçtiğimiz günlerde Çayırova’da yaşanan korsan dernek konusunu genel merkeze ileteceklerini söyleyerek dernek binası açmak isteyen kişilere dava açılacağını ifade etti. Ülkücü Düşünce Derneği isimli oluşum Çayırova’da şube binası açmak istemiş ancak MHP’li ve Ülkü Ocaklarına bağlı yaklaşık 500 kişilik bir grup açılışın yapılacağı alana gelerek bu derneğin açılmasına müsaade etmemişti.

Ayşegül KALAYCI

