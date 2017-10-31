Aydın Ünlü Ankara'ya gitti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü, parti Lideri Devlet Bahçeli önderliğinde Ankara’da gerçekleşen grup toplantısına katıldı.
A+A-
Ünlü, bugün Ankara’da olacağı için haftalık olağan basın toplantısını dayarın yapacak. İl Başkanı Ünlü geçtiğimiz günlerde Çayırova’da yaşanan korsan dernek konusunu genel merkeze ileteceklerini söyleyerek dernek binası açmak isteyen kişilere dava açılacağını ifade etti. Ülkücü Düşünce Derneği isimli oluşum Çayırova’da şube binası açmak istemiş ancak MHP’li ve Ülkü Ocaklarına bağlı yaklaşık 500 kişilik bir grup açılışın yapılacağı alana gelerek bu derneğin açılmasına müsaade etmemişti.
Ayşegül KALAYCI
Bu haber toplam 123 defa okunmuştur
Etiketler : Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Aydın Ünlü, Devlet Bahçeli
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.