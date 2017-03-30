Aydın Ünlü içini döktü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü, gazetemize yaptığı ziyarette tamamlanan kongreleri, muhaliflerin toplantılarını ve 16 Nisan halk oylamasına yönelik çalışmaları değerlendirdi, bugün itibarıyla tahminlerini aktardı.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, ilçe kongrelerini beklendiği gibi rahat ve sıkıntısız tamamladıklarını belirtti, “Her yerde bir ağırlığımız, desteğimiz vardı. MHP tabanı, kararını demokratik biçimde verdi. Şimdi, 11 Haziran Pazar günü Sabancı Kültür Merkezi’nde il kongremizi yapacağız” dedi.

YÜZDE 60-65 ARASI

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, devam eden referandum çalışmalarını değerlendirdi, şunları söyledi:

“7 Haziran’da MHP’nin 179 bin oyu vardı. Sonra 1 Kasım seçimlerinde 125 bin oy aldık. 50 bin oyluk bir kaybımız oldu. Bugün itibariyle, MHP’nin Kocaeli’de 150 bin bandında bir oy potansiyeli var. Bu da yüzde 13,5-14 oranına denk geliyor. Doğal olarak 150 bin civarında MHP’liden Evet için katkı bekliyoruz. Kocaeli genelinde referandumda yüzde 60-65 aralığında Evet oyu beklediğimi de açıkça ifade edeyim”

GERÇEK TAHMİN 10 NİSAN’DA

Aydın Ünlü, 10 Nisan tarihinde MHP İl Binası’nda basın toplantısı düzenleyerek, MHP’yi takip eden basın mensuplarına referandumla ilgili tahminini açıklayacağını aktardı. Ünlü, sahada olan 20 bin MHP’linin yaptığı çalışmaların verilerinin tek tek ellerinde olduğunu dile getirdi, “Bu tarihte ilçe ilçe 16 Nisan referandumuna ilişkin tahminimi açıklayacağım” diye konuştu.

“KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİRİZ”

Son dönemde MHP’lilerin muhalif isimlerin toplantılarına yönelik eylemleri, İzmit’te de Meral Akşener’in ‘Hayır’ toplantısına yapılan sert müdahaleyi değerlendiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, şunları söyledi:

“Fuarda yapılan toplantıda görülen üçlünün (Cumali Durmuş-Lütfü Türkkan-Meral Akşener) zaman içindeki eylemlerini, bizlere yaşattıklarını biz biliyoruz. Hakkımı helal etmediğim, helallik vermediğim, MHP ilkesine uygun davranmayan isimleri, biz kendi içimizden temizledik. Cumali Durmuş ve Lütfü Türkkan ile ilgili kararı alma tasarrufu genel merkezin. O da referandum sonrası gündeme gelecek herhalde. O toplantıyla ilgili görüşümü daha önce açıkladım. Protesto yerindedir. O toplantı MHP’nin, ülkücü görüşün toplantısı değildir. O görüşü çağrıştıran afişler olamaz. Ülkücü camianın tepkisi, refleksi biraz sert olur. Bizimle aynı rüyayı görmeyen, aynı yere bakmayanları ihraç ettik. Bunu sert görenlere ben de, ‘Ne öğrettiyseniz oyu uyguluyoruz’ diyorum.

Ben kesintisiz siyaset yapıyorum. Yıllardır teşkilatın başındayım. Zamanımda partiye bina aldırdım. Köprülere, Başbuğumuzun ismini verdirdim. Tabanımız bizi tanıyor, iyi biliyor. Bugünlerde sorgulayan, eleştiren bir yapı var. Ancak, 16 Nisan’da bu eleştiren, sorgulayan taban, yine ülkücü camiaya uygun tavrı sergileyip, oyunu buna göre atacaktır.”