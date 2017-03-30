  • BIST 89.282
  • Altın 145,513
  • Dolar 3,6363
  • Euro 3,8917
  • Kocaeli 10 °C

Aydın Ünlü içini döktü

»
Aydın Ünlü içini döktü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü, gazetemize yaptığı ziyarette tamamlanan kongreleri, muhaliflerin toplantılarını ve 16 Nisan halk oylamasına yönelik çalışmaları değerlendirdi, bugün itibarıyla tahminlerini aktardı.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, ilçe kongrelerini beklendiği gibi rahat ve sıkıntısız tamamladıklarını belirtti, “Her yerde bir ağırlığımız, desteğimiz vardı. MHP tabanı, kararını demokratik biçimde verdi. Şimdi, 11 Haziran Pazar günü Sabancı Kültür Merkezi’nde il kongremizi yapacağız” dedi.

YÜZDE 60-65 ARASI
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, devam eden referandum çalışmalarını değerlendirdi, şunları söyledi:
“7 Haziran’da MHP’nin 179 bin oyu vardı. Sonra 1 Kasım seçimlerinde 125 bin oy aldık. 50 bin oyluk bir kaybımız oldu.  Bugün itibariyle, MHP’nin Kocaeli’de 150 bin bandında bir oy potansiyeli var. Bu da yüzde 13,5-14 oranına denk geliyor. Doğal olarak 150 bin civarında MHP’liden Evet için katkı bekliyoruz. Kocaeli genelinde referandumda yüzde 60-65 aralığında Evet oyu beklediğimi de açıkça ifade edeyim”

GERÇEK TAHMİN 10 NİSAN’DA
Aydın Ünlü, 10 Nisan tarihinde MHP İl Binası’nda basın toplantısı düzenleyerek, MHP’yi takip eden basın mensuplarına referandumla ilgili tahminini açıklayacağını aktardı. Ünlü, sahada olan 20 bin MHP’linin yaptığı çalışmaların verilerinin tek tek ellerinde olduğunu dile getirdi, “Bu tarihte ilçe ilçe 16 Nisan referandumuna ilişkin tahminimi açıklayacağım” diye konuştu.

“KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİRİZ”
Son dönemde MHP’lilerin muhalif isimlerin toplantılarına yönelik eylemleri, İzmit’te de Meral Akşener’in ‘Hayır’ toplantısına yapılan sert müdahaleyi değerlendiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, şunları söyledi:

“Fuarda yapılan toplantıda görülen üçlünün (Cumali Durmuş-Lütfü Türkkan-Meral Akşener) zaman içindeki eylemlerini, bizlere yaşattıklarını biz biliyoruz. Hakkımı helal etmediğim, helallik vermediğim, MHP ilkesine uygun davranmayan isimleri, biz kendi içimizden temizledik. Cumali Durmuş ve Lütfü Türkkan ile ilgili kararı alma tasarrufu genel merkezin. O da referandum sonrası gündeme gelecek herhalde. O toplantıyla ilgili görüşümü daha önce açıkladım. Protesto yerindedir. O toplantı MHP’nin, ülkücü görüşün toplantısı değildir. O görüşü çağrıştıran afişler olamaz. Ülkücü camianın tepkisi, refleksi biraz sert olur. Bizimle aynı rüyayı görmeyen, aynı yere bakmayanları ihraç ettik. Bunu sert görenlere ben de, ‘Ne öğrettiyseniz oyu uyguluyoruz’ diyorum.

Ben kesintisiz siyaset yapıyorum. Yıllardır teşkilatın başındayım. Zamanımda partiye bina aldırdım. Köprülere, Başbuğumuzun ismini verdirdim. Tabanımız bizi tanıyor, iyi biliyor. Bugünlerde sorgulayan, eleştiren bir yapı var. Ancak, 16 Nisan’da bu eleştiren, sorgulayan taban, yine ülkücü camiaya uygun tavrı sergileyip, oyunu buna göre atacaktır.”

Bu haber toplam 439 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ceyhan, "En yüksek oyu Kocaeli'den çıkartacağız"29 Mart 2017 Çarşamba 11:06
  • Çakır: Siyasete hareketlilik gelecek28 Mart 2017 Salı 20:10
  • Ceyhan: “Güçlü Türkiye istemeyenler sisteme karşı”28 Mart 2017 Salı 15:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, '15 Temmuz gecesi, bir hilal uğruna 249 güneş battı'28 Mart 2017 Salı 12:08
  • Kılıçdaroğlu Gebze’deydi28 Mart 2017 Salı 11:40
  • Kuaförlerle ‘Evet’ toplantısı27 Mart 2017 Pazartesi 17:05
  • Şeker: 'Yeni hükümet sistemi ile birlikte meclis daha özgür ve güçlü olacak'27 Mart 2017 Pazartesi 11:34
  • Katırcıoğlu, “Güçlü Türkiye için Evet”27 Mart 2017 Pazartesi 08:37
  • Karaosmanoğlu, “Ancak biz yönetiriz biz biliriz diyen derin bir yapı vardı”26 Mart 2017 Pazar 21:00
  • Ceyhan: “Kocaeli 16 Nisan’da gereken cevabı verecektir”25 Mart 2017 Cumartesi 15:31
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti