Aydın Ünlü: ''Oy metre mi takmışlar''

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunun sonuçları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Ünlü basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“MHP başladığı bir işi yarım bırakmamış, verdiği sözün altında kalmamış ve Türkiye’nin önü açılmıştır. Ortada kaybeden yoktur. Türkiye kazanmıştır. MHP’nin öncülüğünü yaptığı hiçbir işte yanılma ve aldanma ihtimali yoktur. Bu yüzden evet ya da hayır tercihinde bulunan, hiç fark etmez, tüm Kocaelilerin içi rahat olsun. İzmit’te hayır oyunun fazla çıkmasının ardından MHP’nin oylarının pek etkisi olmadığı yönünde söylemler var. Oy metre mi takmışlar. Bu yorumu yapanlar nasıl bir cihazla kimin nereye oy verdiğini ölçmüşler. Varsa ellerinde bu cihazlar bize de versinler de biz de kimin ne tercih yaptığını bilelim. Türk siyaseti zor bir süreçten geçti. Türkiye ortalamasına bakıldığında AK Parti ve MHP olarak Evet’i kendi ilimizde yüksek bir oranda geçirmiş bir partiyiz. Bugün AK Parti’nin il başkanı ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Mühim olan Evet’in çıkmasıydı. “

Ayşegül KALAYCI

