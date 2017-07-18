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Aydın Ünlü: “Yenikapı ruhu devam edecek”

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Aydın Ünlü: “Yenikapı ruhu devam edecek”
İzmit Kandıra Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (İZKANDER) yönetimi, kongre sürecini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete İZKANDER Başkanı Hüseyin Öz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İZKANDER üyeleri, MHP Kocaeli Teşkilatı adına İl Başkanı Aydın Ünlü’ye Kandıra Yoğurdu armağan etti.

DURUŞUNUZU DESTEKLİYORUZ

Ziyarette konuşan İZKANDER Başkanı Hüseyin Öz, “Yakın zamanda yapmış olduğunuz kongreniz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Görüyoruz ki bu kentte MHP güzel bir konumda. Güzel de bir hizmetler içinde. Ülke adına da güzel bir yerde duruyor. Biz bu kentin derneği İZKANDER olarak bu duruşu destekliyoruz. Her zaman yaptıkları faaliyetlerde yanlarında olduğumuz bilsinler. Önümüzdeki süreçte kentimiz adına inşallah önemli işlere imza atarsınız.” dedi.

AYNI YERDE DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İZKANDER yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise, “MHP, Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de başarılı ve faydalı çalışmalara imza atmak için var olan bir siyasi parti. MHP’nin duruşunun bir STK tarafından övgü ile söz edilmesi de MHP yöneticileri olarak bizler için gurur kaynağı. Aynı yerde durmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve devletinin bekası ile ilgili sıkıntı olduğunda ülkücüler 80 öncesinde ve 15 Temmuz’ da ne yaptılarsa önümüzdeki yıllarda yine aynı konu gündeme geldiğinde aynı hassasiyetle durmaya devam edecektir. Milletimizin gönlü bu konuda rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğru yolda, doğru şeyler yapıyor. Türk Milleti 2023’te lider ülke olma yolunda hızla ilerliyor. Bunu başaracağız. Başarısızlık, pes etmek, geri dönmek söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şaha kalktı. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler hepimiz bu geminin içindeyiz. Yenikapı ruhuyla aynı hassasiyetle devletimizi sevmeye ve savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ayşegül KALAYCI

 

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